Путин назвал одно из главных зимних событий

Путин назвал фестиваль «Площадь искусств» одним из главных зимних событий

Известные музыканты исполнят классические оперы и симфонические произведения.

Президент России Владимир Путин назвал фестиваль «Площадь искусств» одним из главных зимних праздничных событий. Организатора мероприятия Юрия Темирканова он, в свою очередь, назвал подлинным творцом и подвижником.

«Ваш фестиваль по праву считается одним из главных и по-настоящему праздничных событий зимнего театрально-концертного сезона Санкт-Петербурга и всей страны. Он славится радушием и гостеприимством, насыщенной программой и громкими именами участников, особой предновогодней атмосферой Северной столицы», — говорится в поздравительном сообщении на сайте Кремля.

Отметим, фестиваль пройдет сразу на нескольких площадках. Известные музыканты исполнят классические оперы и симфонические произведения. Совместно с Русским музеем будет представлен аудиовизуальный проект «Параллельные миры русского искусства», в котором шедевры классической музыки объединятся с русской поэзией и живописью.