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Армия

Путин назвал фестиваль «Площадь искусств» одним из главных зимних событий 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Путин назвал одно из главных зимних событий
Фото: globallookpress.com
Известные музыканты исполнят классические оперы и симфонические произведения.
Президент России Владимир Путин назвал фестиваль «Площадь искусств» одним из главных зимних праздничных событий. Организатора мероприятия Юрия Темирканова он, в свою очередь, назвал подлинным творцом и подвижником.
«Ваш фестиваль по праву считается одним из главных и по-настоящему праздничных событий зимнего театрально-концертного сезона Санкт-Петербурга и всей страны. Он славится радушием и гостеприимством, насыщенной программой и громкими именами участников, особой предновогодней атмосферой Северной столицы», — говорится в поздравительном сообщении на сайте Кремля.
Отметим, фестиваль пройдет сразу на нескольких площадках. Известные музыканты исполнят классические оперы и симфонические произведения. Совместно с Русским музеем будет представлен аудиовизуальный проект «Параллельные миры русского искусства», в котором шедевры классической музыки объединятся с русской поэзией и живописью.
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Теги:
Общество , Владимир Путин , Юрий Темирканов
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