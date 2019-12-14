Россиянку с инсультом повезли в больницу на полу вагона

Жительница поселка Каджером в Коми пожаловалась, что ее мать повезли в больницу в Печору на полу в вагоне. Об этом женщина 29 ноября написала на портале «Активный регион».

Фото с портала «Активный регион»

По словам женщины, 24 ноября ее матери стало плохо, приехавшие медики диагностировали обширный инсульт и сообщили, что ей нужна срочная госпитализация в центральную районную больницу. Через реку дороги еще нет, а скорой надо было оставаться в поселке из-за большого числа вызовов. Поэтому женщину решили доставить в больницу на пригородном поезде Ираель-Печора.

Жительница Каджерома рассказала, что дорога заняла два часа, все это время ее мать лежала перед самым входом на тонких носилках, так как все вагоны в поезде сидячие.

«Люди, заходящие в вагон, переступали человека, руки и ноги мамы были холодные, давление измерить было невозможно», — пожаловалась женщина.

Минздраве Коми 12 декабря ответили, что если у пациентов есть экстренные показания для оказания медпомощи, их транспортируют в стационар Печорской ЦРБ тремя способами: авиатранспортом центра медицины катастроф, железнодорожным транспортом или автотранспортом. В ведомстве также пообещали провести проверку ситуации.