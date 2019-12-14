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Россиянку с инсультом повезли в больницу на полу вагона 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Россиянку с инсультом повезли в больницу на полу вагона
Фото: РИА Новости
Жительница поселка Каджером в Коми пожаловалась, что ее мать повезли в больницу в Печору на полу в вагоне. Об этом женщина 29 ноября написала на портале «Активный регион».
Фото с портала «Активный регион»
По словам женщины, 24 ноября ее матери стало плохо, приехавшие медики диагностировали обширный инсульт и сообщили, что ей нужна срочная госпитализация в центральную районную больницу. Через реку дороги еще нет, а скорой надо было оставаться в поселке из-за большого числа вызовов. Поэтому женщину решили доставить в больницу на пригородном поезде Ираель-Печора.
Жительница Каджерома рассказала, что дорога заняла два часа, все это время ее мать лежала перед самым входом на тонких носилках, так как все вагоны в поезде сидячие.
«Люди, заходящие в вагон, переступали человека, руки и ноги мамы были холодные, давление измерить было невозможно», — пожаловалась женщина.
В Минздраве Коми 12 декабря ответили, что если у пациентов есть экстренные показания для оказания медпомощи, их транспортируют в стационар Печорской ЦРБ тремя способами: авиатранспортом центра медицины катастроф, железнодорожным транспортом или автотранспортом. В ведомстве также пообещали провести проверку ситуации.
Ранее сообщалось, что врач из Башкирии приклеил скотчем к телу пожилого пациента прибор для снятия ЭКГ. По инициативе прокуратуры использовавшего скотч врача оштрафовали по части 1 статьи 14.4 КоАП («Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества»).
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Теги:
Общество , Другое , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ , Печора , Республика Коми
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