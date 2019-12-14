«Вам пригодится»: чиновнику подарили баночку вазелина

В интернете появилось видео, где чиновникам и строителям, открывшим школу-долгострой, дарят баночку с вазелином.

Открытие школы в поселке Гидроторф Балахнинского района Нижегородской области ознаменовалось скандалом. Новую школу в поселке ждали 15 лет. Когда деньги, наконец, получили, строительство неоднократно останавливалось. 12 декабря школу открыли. Возведение объекта сорвали на год и два месяца, и, по-видимому, достроили его не до конца.

Вадим Булавинов. По печальной российской традиции, после торжественного открытия с перерезанием ленточек, объект снова закрывается и доделывается еще некоторое время. Очевидно, на это хотел указать депутат Госдумы

В присутствии жителей поселка он преподнес баночку вазелина представителю подрядчика и главе района. Булавинов напомнил, что на объект с проверкой скоро придет губернатор области, и вазелин им пригодится. Об этом сообщает паблик «Балахна online»

«Баночка была одна на двоих — для главы района и подрядчика (но, думаем, сути это не меняет, так даже интереснее). На видео четко видно, что глава презент принял и даже поблагодарил», — пишут в соцсети.

Мнения комментаторов разошлись. Одни считают, что депутат был прав и справедливо уколол чиновников, другие — что парламентарий решил попиариться:

«Говорят, это было всего лишь техническое открытие, и недочетов очень много, поэтому Булавинов и был в таком настроении».

«Конечно, весело получилось и остро. Только дети не поняли. Да и не только они. Хочется спросить у депутата: Вадим Евгеньевич, а Вы ничего не перепутали? Вы точно школу пришли открывать, а не пиариться? И ещё: где Вы были, когда шла борьба за выделение средств и когда возникали проблемы?»