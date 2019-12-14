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Общество

На Патриаршем мосту в Москве поддержали сестер Хачатурян 

Lenta.ru + ещё 5 40 минут назад
В Москве поддержали сестер Хачатурян
Фото: РИА Новости
Акция в поддержку сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца, состоялась на Патриаршем мосту в Москве. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает сайт радиостанции «Эхо Москвы».
Участница пикета Дарья Серенко рассказала журналистам, что место проведения акции было выбрано не случайно, поскольку на прошлой неделе неподалеку собирались противники закона о домашнем насилии.
Она также добавила, что все участники акции в поддержку сестер выступают за принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия. Собеседница журналистов уверена, что ситуация в семье Хачатурян не оказалась бы столько драматичной, если бы в стране был налажен механизм работы с пострадавшими от домашнего насилия.
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был опубликован для общественного обсуждения на сайте Совета Федерации 29 ноября. Авторы инициативы предлагают ставить домашних тиранов на профилактический учет и проводить профилактику через поддержку семей. После завершения обсуждения и внесения правок документ направят в Госдуму.
Троих дочерей Михаила Хачатуряна задержали в 2018 году. Их обвинили в убийстве отца по предварительному сговору. Те заявили, что несколько лет терпели физическое и сексуальное насилие с его стороны. 14 октября 2019 года медицинская экспертиза пришла к выводу, что Хачатурян подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
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Теги:
Общество , Михаил Хачатурян , Дарья Серенко , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости , Эхо Москвы , Москва
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