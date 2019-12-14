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Общество

«Четко и жестко»: школьников оставили без смартфонов 

Рамблер + ещё 26 36 минут назад
«Четко и жестко»: школьников оставили без смартфонов
Фото: depositphotos.com
В каждой четвертой российской школе запретили использовать смартфоны во время уроков. Цифра растет, а в будущем могут запретить входить в школу с мобильным устройством. О борьбе с цифровой напастью в интервью РГ рассказала министр просвещения Ольга Васильева.
Минувшим летом рабочая группа Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Минпросвещения, отправила методические рекомендации в регионы. Ведомства предложили переводить телефоны в беззвучный режим при входе в школу и сдавать их на время занятий.
«10628 школ, каждая четвертая школа выполнили рекомендации и убрали телефоны в период учебного процесса», — заявила Васильева.
По ее словам, во время уроков запрещено использовать телефоны во всех школах Северной Осетии, Ингушетии, Белгородской области. Запрет также действует в большинстве школ Свердловской области, Магаданской области, Удмуртии, Пермского края и еще нескольких регионов.
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При этом многие учебные заведения ранее сами приняли решение не разрешать детям использовать смартфоны на своей территории.
Существует тенденция к ужесточению правил. Летом этого года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в будущем в России могут запретить не только пользоваться, но и приносить мобильные телефоны в школу.
Главный аргумент противников мобильных технологий в школьных стенах — отвлечение детей от занятий, кражи смартфонов, демонстрация социального неравенства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что социологи пришли к выводу: почти половина россиян выступает против запрета смартфонов в школе, поскольку мобильный телефон необходим для постоянной связи с ребенком и для учебного процесса.
По данным опроса, 43% родителей высказались против запрета. 38% заявили, что смартфоны можно запретить, но разрешить кнопочные телефоны. За полный запрет мобильных устройств высказались 12%».
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Комментарии 17 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Общество , Социология , Анна Попова , Ольга Васильева , Рособрнадзор , Роспотребнадзор
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