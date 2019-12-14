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Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке алкоголя 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Россиянам дали рекомендации по покупке алкоголя
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»
Роспотребнадзор рекомендует не покупать спиртное через интернет и в местах несанкционированной торговли. Сотрудники ведомства напоминают, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Также в ведомстве напомнили о бесплатном приложении для смартфона «АнтиКонтрафакт Алко», с помощью которого можно проверить легальность любой бутылки.
На бутылке, коробке (TetraPak), за исключением пива, пивных напитков, медовухи, сидра, пуаре должны быть акцизные марки и название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке.
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Теги:
Общество , Другое , Роспотребнадзор
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