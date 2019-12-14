Россиянам дали рекомендации по покупке алкоголя

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке алкоголя

Роспотребнадзор рекомендует не покупать спиртное через интернет и в местах несанкционированной торговли. Сотрудники ведомства напоминают, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Также в ведомстве напомнили о бесплатном приложении для смартфона «АнтиКонтрафакт Алко», с помощью которого можно проверить легальность любой бутылки.

На бутылке, коробке (TetraPak), за исключением пива, пивных напитков, медовухи, сидра, пуаре должны быть акцизные марки и название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке.