Скабеева нашла повод высмеять Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о «ничейном счете» по поводу противостояния позиций его и российского президента на саммите в Париже.
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла его заявление, написав в Телеграм-канале «Ну ничья так ничья», изложив при этом реальное положение дел, — рассказали РИА Новости
Андрей Руденко, замглавы МИД ранее сообщал, что российская сторона не позволила украинской делегации поменять условия Минских соглашений, а также убрать из документа ссылки на изменения Конституции Украины, и изменить прописанную в "формуле Штайнмайера" очередность проведения выборов и перехода границы под контроль ВСУ.
Как писал «Рамблер», саммит «нормандской четверки», как и ожидалось, не принес сенсаций. Стороны так и не договорились по самым спорным вопросам.