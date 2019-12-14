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«Ничья так ничья»: Скабеева посмеялась над Зеленским 

Рамблер 58 минут назад
Скабеева нашла повод высмеять Зеленского
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о «ничейном счете» по поводу противостояния позиций его и российского президента на саммите в Париже.
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла его заявление, написав в Телеграм-канале «Ну ничья так ничья», изложив при этом реальное положение дел, — рассказали РИА Новости
Андрей Руденко, замглавы МИД ранее сообщал, что российская сторона не позволила украинской делегации поменять условия Минских соглашений, а также убрать из документа ссылки на изменения Конституции Украины, и изменить прописанную в "формуле Штайнмайера" очередность проведения выборов и перехода границы под контроль ВСУ.
Как писал «Рамблер», саммит «нормандской четверки», как и ожидалось, не принес сенсаций. Стороны так и не договорились по самым спорным вопросам.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Общество , Шоу-бизнес , Выборы на Украине , Саммит , Владимир Зеленский , Ольга Скабеева , Андрей Руденко , МИД , РИА Новости
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