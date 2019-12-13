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«Учитель года» обматерил своего ученика за шутку в адрес депутата 

Ura.Ru + ещё 7 1 час назад
«Учитель года» обматерил ученика за шутку в адрес депутата
Фото: РИА Новости
Педагог истории в городе Шахты Ростовской области нецензурно выругался в адрес 11-классника, который заявил пришедшему на встречу со школьниками депутату областного Заксобрания о том, что они находятся «по разные стороны баррикад». После этого инцидента, как заявили в региональном минобразования, у учителя отобрали классное руководство.
Педагог Алексей Желтов уже извинился и перед школьником, и перед его родителями, пишет телеканал 360. Он объяснил, что не сдержал эмоции, так как посчитал, что школьник повел себя нагло на встрече с депутатом.
«При поздравлении гостей он повел себя нагло и фамильярно, в недопустимой форме. В итоге я его оскорбил. Я понимаю недопустимость своих действий. Они были непедагогичны и непрофессиональны», — рассказал Желтов.
Пришедшая к школьникам депутат от «Единой России» Екатерина Стенякина рассказывала им о свободе политических взглядов. Один из старшеклассников заявил, что находится с ней «по разные стороны баррикад», так как намерен вступить в ряды КПРФ. Депутат осталась довольна его ответом. однако классый руководитель пришел на следующий урок и при всем классе в грубой форме изложил свою точку зрения на случившееся. «Ты — идиот клинический! Этот человек {Стенякина} помогает школе! Мебель покупал!» — кричал учитель, его голос записала на диктофон одна из учениц и отправила матери.
В школе проходит служебная проверка. Как сообщает пресс-служба регионального управления министерства образования, педагог был отстранен от руководства классом.
Звание «Учитель года» Желтов получил в 2018 году, награду конкурса «хрустальный пеликан» он получил от городской Думы.
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Теги:
Общество , Екатерина Стенякина , Единая Россия , Госдума , КПРФ , Минобрнауки , Телеканал "360° Подмосковье" , Ростовская Область
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