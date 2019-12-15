Парад из 2020 Дедов Морозов прошел в Рыбинске

В Рыбинске прошел парад из 2020 Дедов Морозов

Парад из 2020 Дедов Морозов прошелся по Рыбинску Ярославская область ) в субботу, возглавил колонну новогодний волшебник из Великого Устюга, сообщает администрация Рыбинска.

"НаШествие" Дедов Морозов в Рыбинске проводят с 2009 года. В этом году праздничная колонна сменила направление движения. Теперь Деды Морозы идут к старому центру Рыбинска — Красной площади. Эту территорию благоустроили в стиле конца 19 века. Атмосферу праздника "по старому стилю" задает живая ель, украшенная деревянными игрушками.

"Под звуки оркестра и веселые мелодии из автомобилей НаШествие двинулось в центр города. Во главе колонны новогодних волшебников — главный Дед Мороз страны. За ним — более 2 тысяч участников, из них 2020 — в костюмах Дедов Морозов", — говорится в сообщении.

В праздничной колонне были Деды Морозы на ходулях, велосипедах и самокатах, оформленных автоплатформах.

"Были в колонне и новогодние герои из других стран. Например, Францию представлял темнокожий Пэр Ноэль", — информируют власти.

Дед Мороз из Великого Устюга по традиции зажег огни на главной елке города.

"Новый год — это время, когда сбываются все мечты, все пожелания, ведь новогодняя сказка — самая любимая. Друзья мои, дарите больше добра друг другу, и тогда наша сказка будет самой доброй. Поверьте мне, все добро, которое вы подарите родным и близким, обязательно к вам вернется", — обратился он к горожанам и гостям Рыбинска.

Сообщается, что также в субботу в городе открылась резиденция Рыбинской Снежинки — культурно-познавательный проект, где каждые выходные декабря и 5 января будут проходить интерактивные игры и мастер-классы на новогоднюю тематику.