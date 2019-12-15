Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Анонсировано заявление США по Афганистану
Анонсировано заявление США по Афганистану
Армия
Песков назвал Россию островком стабильности
Песков назвал Россию островком стабильности
Политика
В России ответили Киеву о новом плане по Донбассу
В России ответили Киеву о новом плане по Донбассу
Политика
Внешнюю политику США назвали причиной нестабильности
Внешнюю политику США назвали причиной нестабильности
В мире

В Рыбинске прошел парад из 2020 Дедов Морозов 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Парад из 2020 Дедов Морозов прошел в Рыбинске
Фото: РИА Новости
Парад из 2020 Дедов Морозов прошелся по Рыбинску (Ярославская область) в субботу, возглавил колонну новогодний волшебник из Великого Устюга, сообщает администрация Рыбинска.
"НаШествие" Дедов Морозов в Рыбинске проводят с 2009 года. В этом году праздничная колонна сменила направление движения. Теперь Деды Морозы идут к старому центру Рыбинска — Красной площади. Эту территорию благоустроили в стиле конца 19 века. Атмосферу праздника "по старому стилю" задает живая ель, украшенная деревянными игрушками.
"Под звуки оркестра и веселые мелодии из автомобилей НаШествие двинулось в центр города. Во главе колонны новогодних волшебников — главный Дед Мороз страны. За ним — более 2 тысяч участников, из них 2020 — в костюмах Дедов Морозов", — говорится в сообщении.
В праздничной колонне были Деды Морозы на ходулях, велосипедах и самокатах, оформленных автоплатформах.
"Были в колонне и новогодние герои из других стран. Например, Францию представлял темнокожий Пэр Ноэль", — информируют власти.
Дед Мороз из Великого Устюга по традиции зажег огни на главной елке города.
"Новый год — это время, когда сбываются все мечты, все пожелания, ведь новогодняя сказка — самая любимая. Друзья мои, дарите больше добра друг другу, и тогда наша сказка будет самой доброй. Поверьте мне, все добро, которое вы подарите родным и близким, обязательно к вам вернется", — обратился он к горожанам и гостям Рыбинска.
Сообщается, что также в субботу в городе открылась резиденция Рыбинской Снежинки — культурно-познавательный проект, где каждые выходные декабря и 5 января будут проходить интерактивные игры и мастер-классы на новогоднюю тематику.
"Тема получила свое развитие с исторического факта — первой фотографии снежинки, которую сделал в конце 19 века фотограф Андрей Сигсон, работавший в Рыбинске. Он первым из российских фотографов он стал снимать снежинки. Всего им сфотографировано около 200 форм", — сообщает горадминистрация.
Видео дня. Учитель года обложил матом школьника
Последние новости
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила "Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет "Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Комментарии 
Теги:
Общество , Социология , РИА Новости , Рыбинск , Ярославская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анонсировано заявление США по Афганистану
Анонсировано заявление США по Афганистану
Песков назвал Россию островком стабильности
Песков назвал Россию островком стабильности 625
В России ответили Киеву о новом плане по Донбассу
В России ответили Киеву о новом плане по Донбассу 297
Внешнюю политику США назвали причиной нестабильности
Внешнюю политику США назвали причиной нестабильности
На Украине готовы к «хорватскому сценарию»
На Украине готовы к «хорватскому сценарию» 613
Видео
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
00:37
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
00:27
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
Происшествия
Китай начинает борьбу за выживание
00:31
Китай начинает борьбу за выживание
Наука и техника В мире
Названа причина отставки иркутского губернатора
01:56
Названа причина отставки иркутского губернатора
Политика Другое
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
00:39
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
Происшествия Криминал
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
02:14
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк сделали заявление
01:04
Близкие Заворотнюк сделали заявление
Шоу-бизнес Другое
Киеву дали «домашнее задание»
01:40
Киеву дали «домашнее задание»
В мире Политика
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
02:37
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
01:00
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение