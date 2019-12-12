Россияне стали хуже питаться

Росстат: каждая шестая семья в России стала хуже питаться

Ситуация с питанием ухудшилась в каждой шестой российской семье, следует из исследования Росстата , пишет РБК. За 2018 года около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.

Чаще всего о недоедании говорили неполные, многодетные семьи, а также те, что состоят только из пенсионеров

Большинство домохозяйств (71,3%) считают, что их питание за последний год никак не изменилось, а 12% участников исследования сообщили, что оно, напротив, улучшилось.

Треть расходов семей в России уходит на питание (34,3%). Больше всего на еду тратят семьи, состоящие из пенсионеров (40,6%), и многодетные (38,9%).

Росстат проводит выборочное наблюдение рациона питания населения во второй раз (впервые оно состоялось в 2013 году, исследование проводится раз в пять лет). Оно охватывает 45 тысяч домохозяйств, 96,4 тысячи респондентов. Период проведения последнего исследования Росстата — май-июнь 2018 года.