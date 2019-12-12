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Общество

Росстат: каждая шестая семья в России стала хуже питаться 

Newsru.com + ещё 1 1 час назад
Россияне стали хуже питаться
Фото: РИА Новости
Ситуация с питанием ухудшилась в каждой шестой российской семье, следует из исследования Росстата, пишет РБК. За 2018 года около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
Чаще всего о недоедании говорили неполные, многодетные семьи, а также те, что состоят только из пенсионеров
Большинство домохозяйств (71,3%) считают, что их питание за последний год никак не изменилось, а 12% участников исследования сообщили, что оно, напротив, улучшилось.
Треть расходов семей в России уходит на питание (34,3%). Больше всего на еду тратят семьи, состоящие из пенсионеров (40,6%), и многодетные (38,9%).
Росстат проводит выборочное наблюдение рациона питания населения во второй раз (впервые оно состоялось в 2013 году, исследование проводится раз в пять лет). Оно охватывает 45 тысяч домохозяйств, 96,4 тысячи респондентов. Период проведения последнего исследования Росстата — май-июнь 2018 года.
Ранее аналитики "Сбербанка" указывали, что расходы на еду останутся повышенными, до тех пор пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.
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Теги:
Общество , Росстат , Сбербанк России
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