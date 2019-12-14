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Названы дата и место похорон журналиста Виноградова 

RT на русском + ещё 28 41 минуту назад
Названы дата и место похорон журналиста Виноградова
Фото: Аккаунт Михаила Виноградова Facebook
Журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова, скончавшегося в возрасте 42 лет, похоронят 16 декабря на Востряковском кладбище.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на редакцию.
«Прощание с нашим коллегой Михаилом Виноградовым состоится в 12.30, в понедельник. Похороны состоятся на Востряковском кладбище», — заявили в редакции.
Заместитель редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов скончался 12 декабря.
СК организовал доследственную проверку по факту смерти журналиста. В соцсетях появилось сообщение о том, что журналист за несколько дней до смерти вызвал «скорую» из-за сильного кровотечения. Отмечалось, что приехавшие медицинские работники наложили повязку и уехали, не остановив кровотечение у больного.
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Теги:
Общество , Михаил Виноградов , Вечерняя Москва , РИА Новости
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