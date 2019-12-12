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Армия

Туалеты в российских школах утеплят 

Lenta.ru 1 час назад
Туалеты в российских школах утеплят
Фото: РИА Новости
В январе 2020 года холодные туалеты в российских школах сделают теплее. Об этом заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева в эфире «Первого канала», сообщает издание «Регионы Онлайн».
По словам министра, пока проблема остается нерешенной в 20 российских школах, ученики которых вынуждены пользоваться размещенными на улице туалетами даже в мороз.
Васильева отметила, что в июле список школ с неприспособленными для удовлетворения естественных нужд входило 230 общеобразовательных учреждений. Министр подчеркнула, что главное сейчас — избавиться от ветхих школ, поскольку «это вопрос безопасности детей». В рамках нацпроекта «Образование» в России должно быть построено 16 тысяч новых учебных заведений.
До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.
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Теги:
Общество , Ольга Васильева
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