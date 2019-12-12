Священнослужитель РПЦ оценил закрытый гроб Лужкова

Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в закрытом гробу не соответствуют православной традиции и больше напоминают западную церемонию, сообщил «Московскому комсомольцу» настоятель храма святого Феодора Студита, протоиерей Всеволод Чаплин

По его словам, в западной культуре принято прятать лицо покойного из-за страха смерти в обществе и желания игнорировать ее существование.

«Там попросту стали бояться смерти, делать вид, что ее нет, гнать от себя мысли о неизбежном, о встрече с Богом», — сказал священнослужитель РПЦ.

Чаплин уточнил, что в православии никогда не было такого отношения к трупам. Часто гроб с телом оставляют в храме на всю ночь, «люди приходят, молятся». Во время отпевания принято целовать скончавшегося на прощание, а священник вкладывает в его руку текст с разрешительной молитвой. Протоиерей отметил, что если этой процедуры не было, обряд был совершен не по христианским традициям.

«В православии всегда тело покойного держится открытым. В истинном христианстве всегда присутствовало понимание того, что тело человека — прекрасно, даже усопшего. Оно создано Богом, очень гармонично, и ничего плохого в созерцании тела усопшего нет», — заключил он.

На церемонии прощания с Лужковым в храме Христа Спасителя гроб был закрыт и покрыт российским флагом. Родственники объяснили это желанием скрыть лицо усопшего и сохранить в его памяти людей как энергичного и живого человека.

Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет в больнице в Мюнхене вскоре после срочной операции на сердце. Об этом стало известно 10 декабря. Главврач клиники говорил, что Лужкова доставили к ним с инфарктом. После коронарографии у него произошло редчайшее осложнение.