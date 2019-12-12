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Священнослужитель РПЦ оценил закрытый гроб Лужкова 

Lenta.ru 57 минут назад
Священнослужитель РПЦ оценил закрытый гроб Лужкова
Фото: РИА Новости
Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в закрытом гробу не соответствуют православной традиции и больше напоминают западную церемонию, сообщил «Московскому комсомольцу» настоятель храма святого Феодора Студита, протоиерей Всеволод Чаплин.
По его словам, в западной культуре принято прятать лицо покойного из-за страха смерти в обществе и желания игнорировать ее существование.
«Там попросту стали бояться смерти, делать вид, что ее нет, гнать от себя мысли о неизбежном, о встрече с Богом», — сказал священнослужитель РПЦ.
Чаплин уточнил, что в православии никогда не было такого отношения к трупам. Часто гроб с телом оставляют в храме на всю ночь, «люди приходят, молятся». Во время отпевания принято целовать скончавшегося на прощание, а священник вкладывает в его руку текст с разрешительной молитвой. Протоиерей отметил, что если этой процедуры не было, обряд был совершен не по христианским традициям.
«В православии всегда тело покойного держится открытым. В истинном христианстве всегда присутствовало понимание того, что тело человека — прекрасно, даже усопшего. Оно создано Богом, очень гармонично, и ничего плохого в созерцании тела усопшего нет», — заключил он.
На церемонии прощания с Лужковым в храме Христа Спасителя гроб был закрыт и покрыт российским флагом. Родственники объяснили это желанием скрыть лицо усопшего и сохранить в его памяти людей как энергичного и живого человека.
Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет в больнице в Мюнхене вскоре после срочной операции на сердце. Об этом стало известно 10 декабря. Главврач клиники говорил, что Лужкова доставили к ним с инфарктом. После коронарографии у него произошло редчайшее осложнение.
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Теги:
Общество , Всеволод Чаплин , Иисус Христос , Юрий Лужков , РПЦ , Московский комсомолец
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