Россияне не испытывают проблем с питанием

Более 90 процентов жителей России , принявших участие в исследовании Росстата , заявили, что у них нет проблем с ежедневным рационом питания. Число тех, кто иногда или часто сталкивается с недостатком еды, составило 4,6%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на сайте Росстата.

В опросе, посвященном рациону питания жителей России в 2018 году, приняли участие порядка 100 тысяч респондентов всех возрастов, проживающих в 45 тысячах домохозяйств.

«По итогам исследования 2018 года, 95,4% опрошенных считают, что они не испытывают значительных трудностей с ежедневным рационом питания. При этом число тех, кто может позволить себе «еду, которую хотят есть» составило 51,7%. Еще 43,7% респондентам достаточно еды, однако они не всегда могут позволить себе именно те продукты, которые бы им хотелось», — отмечает Росстат.

Согласно статистическим данным, 7,5% многодетных семей по-прежнему сталкиваются с недостатком еды, среди домохозяйств, состоящих из инвалидов, такой процент составляет 9,8, а у пенсионеров — 7,1%.

По итогам исследования 2018 года 83% респондентов считают, что качество и характер их питания улучшился или не изменился. При этом выросла доля тех, кто ежедневно или несколько раз в неделю потребляет творог и творожные продукты — с 39,8% в 2013 году до 48,8% в 2018 году, а также свежие фрукты — с 57% в 2013 году до 60,3% в 2018 году. Однако у 46,9% мужчин и 34,7% женщин по результатам опроса была зафиксирована излишняя масса тела.

Респондентов также попросили оценить состояния здоровья детей и качество их питания в школах. По мнению родителей, состояние здоровья 81,5% детей в возрасте от 3 до 13 лет можно оценивать, как хорошее. Однако, если среди детей от 3 до 6 лет таких было 82,3%, то в возрастной группе с 7 до 11 лет процент детей с хорошим состоянием здоровья уменьшился до 81%, а в возрастной группе 12-13 лет — до 80,7%.

Как сообщал «Рамблер», в этом году россияне планируют потратить на новогодний стол в среднем десять тысяч рублей. По данным компании Nielsen, самыми популярными продуктами для новогоднего ужина в России являются фрукты и овощи, сыр, свежее мясо, птица, рыба и мясные изделия. Лидерами среди новогодних напитков остаются шампанское и игристые вина.