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Жванецкого обвинили в спонсировании армии Украины 

Рамблер + ещё 3 11 минут назад
Жванецкого обвинили в спонсировании армии Украины
Фото: РИА Новости
Музыкант Юрий Лоза обвинил выступающих на Украине артистов в финансовой поддержке украинской армии. Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Он заявил, что на Украине существует военный налог, и часть доходов от каждого официального концерта идет на поддержку украинской армии.
«Это закон Украины, его никто не отменял — кто на кого должен обижаться здесь? Я что, сказал что-то не так? Я просто привел факт — на Украине такое законодательство», — сказал он.
Певец отметил, что все артисты, которые недавно приезжали на Украину, проспонсировали украинских военных. В числе таких артистов Лоза назвал Михаила Жванецкого, Любовь Успенскую и Бориса Гребенщикова.
Любовь Успенская, комментируя высказывание Лозы, заявила, что он хочет «очернить действительно талантливых людей».
«Я не понимаю этой злобы, не понимаю, как низко надо пасть, чтобы воспользоваться откровенно пустой и грязной сплетней, вовлечь в неё Украинский народ просто для того, чтобы о нем вспомнили», — написала Успенская в Instagram.
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Комментарии 192 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Юрий Лоза , Борис Гребенщиков , Михаил Жванецкий , Любовь Успенская
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