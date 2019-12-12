Жванецкого обвинили в спонсировании армии Украины

Музыкант Юрий Лоза обвинил выступающих на Украине артистов в финансовой поддержке украинской армии. Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он заявил, что на Украине существует военный налог, и часть доходов от каждого официального концерта идет на поддержку украинской армии.

«Это закон Украины, его никто не отменял — кто на кого должен обижаться здесь? Я что, сказал что-то не так? Я просто привел факт — на Украине такое законодательство», — сказал он.

Любовь Успенскую и Бориса Гребенщикова. Певец отметил, что все артисты, которые недавно приезжали на Украину, проспонсировали украинских военных. В числе таких артистов Лоза назвал Михаила Жванецкого

Любовь Успенская, комментируя высказывание Лозы, заявила, что он хочет «очернить действительно талантливых людей».