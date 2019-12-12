Юрий Башмет впервые проведет фестиваль в Москве

Народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет впервые проведет Зимний международный фестиваль искусств в Москве . Смотр пройдет с 24 января по 10 февраля 2020 года, сообщила в четверг пресс-служба организатора, Русского концертного агентства.

"С 24 января по 10 февраля 2020 года в Москве впервые пройдет Зимний международный фестиваль искусств под управлением народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета. Всемирно известные музыканты и знаменитые актеры театра и кино объединятся, чтобы представить публике разнообразную программу из 12 вечеров сразу на восьми площадках города", — сообщили организаторы.

Спектакли, оперы и концерты

Фестиваль откроется в день рождения своего директора гала-концертом в Концертном зале им. Чайковского с участием Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", камерного ансамбля "Солисты Москвы" и дирижера Александра Сладковского.

"Я всегда отмечаю день рождения концертом. И если в этот день я не на сцене, то как будто и праздника не было. А в этом году у нас не только один концерт, но целый фестиваль. Это будет своего рода артистический манифест. На концерте я попробую передать то, что для меня представляет настоящие личностные ценности в искусстве и музыке", — процитировали в пресс-службе Башмета.

По его словам, к созданию программы большого фестиваля в Москве подошли очень серьезно. "Мы стараемся охватить как можно более широкий слой публики, стараемся, чтобы фестиваль вошел в жизнь каждого жителя Москвы, интересующегося культурой", — подчеркнул он.

В афише смотра — спектакли "Евгений Онегин" и "Не покидай свою планету" с Константином Хабенским , "Фантастическая Кармен" с Евгением Стычкиным, музыкально-литературный проект "Ван Гог. Письма к брату" с участием Евгения Миронова , хоровая опера "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском", концерты классической и современной академической музыки, мастер-классы. Мероприятия пройдут в зале "Зарядье", Московском международном Доме музыки, театрах "Современник", "Геликон-опера", "Новая опера", Детском музыкальном театре им. Сац, Концертном зале им. Чайковского, Большом зале консерватории и "Башмет-центре".