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Юрий Башмет впервые проведет фестиваль в Москве 

ТАСС 2 часа назад
Башмет впервые проведет фестиваль в Москве
Фото: РИА Новости
Народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет впервые проведет Зимний международный фестиваль искусств в Москве. Смотр пройдет с 24 января по 10 февраля 2020 года, сообщила в четверг пресс-служба организатора, Русского концертного агентства.
"С 24 января по 10 февраля 2020 года в Москве впервые пройдет Зимний международный фестиваль искусств под управлением народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета. Всемирно известные музыканты и знаменитые актеры театра и кино объединятся, чтобы представить публике разнообразную программу из 12 вечеров сразу на восьми площадках города", — сообщили организаторы.

Спектакли, оперы и концерты

Фестиваль откроется в день рождения своего директора гала-концертом в Концертном зале им. Чайковского с участием Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", камерного ансамбля "Солисты Москвы" и дирижера Александра Сладковского.
"Я всегда отмечаю день рождения концертом. И если в этот день я не на сцене, то как будто и праздника не было. А в этом году у нас не только один концерт, но целый фестиваль. Это будет своего рода артистический манифест. На концерте я попробую передать то, что для меня представляет настоящие личностные ценности в искусстве и музыке", — процитировали в пресс-службе Башмета.
По его словам, к созданию программы большого фестиваля в Москве подошли очень серьезно. "Мы стараемся охватить как можно более широкий слой публики, стараемся, чтобы фестиваль вошел в жизнь каждого жителя Москвы, интересующегося культурой", — подчеркнул он.
В афише смотра — спектакли "Евгений Онегин" и "Не покидай свою планету" с Константином Хабенским, "Фантастическая Кармен" с Евгением Стычкиным, музыкально-литературный проект "Ван Гог. Письма к брату" с участием Евгения Миронова, хоровая опера "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском", концерты классической и современной академической музыки, мастер-классы. Мероприятия пройдут в зале "Зарядье", Московском международном Доме музыки, театрах "Современник", "Геликон-опера", "Новая опера", Детском музыкальном театре им. Сац, Концертном зале им. Чайковского, Большом зале консерватории и "Башмет-центре".
На концерте-закрытии 10 февраля в Большом зале консерватории прозвучат две мировые премьеры: Helios для ударных инструментов и симфонического оркестра Валерия Воронова и пьеса для альта и симфонического оркестра Кузьмы Бодрова. Сочинения, созданные специально для первого московского фестиваля Башмета, представит созданный и возглавляемый им Всероссийский юношеский симфонический оркестр.
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Теги:
Общество , Новости Москвы , Кузьма Бодров , Ярослав Мудрый , Юрий Башмет , Валерий Воронов , Константин Хабенский , Евгений Миронов
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