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Полицейские приделали на фото еврейки нос крючком 

Рамблер 1 час назад
Полицейские приделали на фото еврейки нос крючком
Фото: Twitter
Жительница Швеции Анника Хернрот-Ротштейн обвинила полицейских в антисемитизме из-за фото, вклеенного в ее паспорт. Об этом сообщает The Sun.
По словам 38-летней женщины, ее сфотографировали в паспортном столе полиции под Стокгольмом, и она пришла в ужас, увидев, что на фото у нее появился «нос крючком».
По мнению Хернрот-Ротштейн, полицейские намеренно отфотошопили снимок, зная, что она еврейка — на ее одежде была звезда Давида, кроме того, у нее «очень еврейская» фамилия.
В шведской полиции заявили, что серьезно отнеслись к жалобе женщины. Однако полицейские считают, что фото могло быть случайно искажено тенями или плохим разрешением.
Хернрот-Ротштейн возразила, что в таком случае сотрудники полиции сразу заметили бы проблемы с фотографией. Измененный нос напомнил женщине старые расистские карикатуры на евреев.
В полиции пообещали провести расследование и выяснить, что именно случилось с фото.
Как сообщал «Рамблер», ранее два британца напали на еврея в кебабной, оскорбляя его, отрицая Холокост и демонстрируя нацистские приветствия. Нападавших объявили в розыск.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Швеция
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