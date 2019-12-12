Полицейские приделали на фото еврейки нос крючком

Жительница Швеции Анника Хернрот-Ротштейн обвинила полицейских в антисемитизме из-за фото, вклеенного в ее паспорт. Об этом сообщает The Sun

По словам 38-летней женщины, ее сфотографировали в паспортном столе полиции под Стокгольмом, и она пришла в ужас, увидев, что на фото у нее появился «нос крючком».

По мнению Хернрот-Ротштейн, полицейские намеренно отфотошопили снимок, зная, что она еврейка — на ее одежде была звезда Давида, кроме того, у нее «очень еврейская» фамилия.

В шведской полиции заявили, что серьезно отнеслись к жалобе женщины. Однако полицейские считают, что фото могло быть случайно искажено тенями или плохим разрешением.

Хернрот-Ротштейн возразила, что в таком случае сотрудники полиции сразу заметили бы проблемы с фотографией. Измененный нос напомнил женщине старые расистские карикатуры на евреев.

В полиции пообещали провести расследование и выяснить, что именно случилось с фото.

Как сообщал «Рамблер», ранее два британца напали на еврея в кебабной, оскорбляя его, отрицая Холокост и демонстрируя нацистские приветствия. Нападавших объявили в розыск.