Начал работать официальный сайт 75-летия Победы

В четверг открылся официальный сайт 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Семьдесят пять лет Победы это, собственно, такой красной нитью пройдет по всему 20-му году​​​. Сегодня уже начал свою работу официальный сайт 75-летия", — сказал он.