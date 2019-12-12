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Мужчина нашел способ выйти на пенсию в 24 года 

Рамблер 1 час назад
Британец Майк Роузхарт вышел на пенсию в 24 года, скопив состояние более чем в 578 тысяч фунтов стерлингов (более 48 миллионов рублей). Об этом сообщает Daily Star.
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Роузхарт, которому сейчас 27 лет, живет с 28-летней супругой Алисой, и двумя детьми — трехлетней Эммой и шестимесячной Ариэль. Накопить необходимую для пенсии сумму он смог, проработав всего семь лет.
Бывший IT-аналитик Роузхарт активно копил, скромно жил и смог купить свой первый дом, когда ему было всего 19 лет.
«Секрет преждевременного выхода на пенсию заключается в том, чтобы тратить намного меньше, чем зарабатываешь. Однако большинство из нас не могут устоять перед Starbucks, поездкой за границу или новым мобильным телефоном», — заявил молодой человек.
Британец столкнулся с идеей раннего выхода на пенсию, когда учился в Ivey Business School в Онтарио (Канада) в 2010 году. Он прочел книгу датского астрофизика Джейкоба Лунда Фискера «Экстремально быстрый выход на пенсию» и вдохновился ею.
Роузхарт отметил, что ему с трудом удалось уговорить Алису, с которой он встречается с 16 лет, поддержать его идею ранней пенсии.
«Я бы не сказал, что она транжира, но ей нравится Starbucks. Она хотела быть молодой мамой, и я объяснил ей, что благодаря ранней пенсии мы сможем посвятить все время детям. Каждый раз, когда она покупала что-то в Starbucks, я говорил: «Это стоило нам еще двух дней с детьми», — рассказал британец.
Роузхарт учился в университете и работал одновременно, затем смог получить высокооплачиваемую работу в пограничной службе. Они с Алисой снимали самую дешевую квартиру, платили за интернет вскладчину с соседями и ездили на велосипедах вместо машины. Позже они смогли купить коттедж за 115 тысяч фунтов стерлигов (около 9,6 миллиона рублей).
«Это был крошечный домик, самый дешевый дом, который я мог найти в Лондоне», — заявил Роузхарт, отметив, что оплатить покупку им помогла кредитная программа для студентов.
Британец сдавал каждую свободную комнату в коттедже: вместе с ним и его девушкой жили еще четверо соседей. В итоге паре удалось погасить кредит и при этом отложить деньги на счет в банке.
В 2014 году Майк и Алиса поженились, потратив на свадьбу 2 890 фунтов стерлингов (241 тысячу рублей). Они пригласили на торжество 80 человек и смогли компенсировать расходы благодаря подаренным гостями деньгам. Медовый месяц они провели в Бразилии, бесплатно живя у приятеля.
После университета Майк устроился на работу с зарплатой 31 950 фунтов (около 2,7 миллиона рублей), Алиса работала графическим дизайнером с доходом в 20 157 фунтов (1,7 миллиона). Британец продолжал копить, покупал и сдавал в аренду недвижимость с помощью банков, реинвестируя прибыль.
Первая дочь пары родилась в 2016 году, вторая — в 2019-м. Майк и Алиса ушли на пенсию в 2017 году, продали 11 объектов недвижимости и собрали в 25 раз больше ежегодных расходов на проживание. Инвестиции в недвижимость стали хобби Майкла, которое приносит доход. Также он завел YouTube-канал, на котором учит других способам рано выйти на пенсию.
Расходы его семьи сейчас составляют около 1750 фунтов стерлингов (146 тысяч рублей) в месяц.
Как сообщал «Рамблер», ранее одним из самых молодых пенсионеров России стал 29-летний пилот, пенсию которому рассчитали на основании налёта часов.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Видео , Starbucks
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