Вторая компания-отловщик косаток для «китовой тюрьмы» выплатила назначенный судом штраф

Компания "Сочинский дельфинарий" выплатила штраф, назначенный судом за добычу косаток и белух для "китовой тюрьмы" в Приморье. Это уже вторая фирма-отловщик, возмещающая причиненный ущерб, сообщает в пятницу пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

ООО "Сочинский дельфинарий", ООО "Белый кит", а также еще две фирмы отлавливали косаток и белух для центра реабилитации морских животных в бухте Средняя в Приморье, известной как "китовая тюрьма". Летом этого года суд признал эти фирмы виновными в нарушении правил рыболовства при отлове косаток и назначил штрафы в общей сложности на 150 млн рублей.

"Более 65 млн рублей оплачено в счет возмещения ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам Российской Федерации обществами с ограниченной ответственностью "Белый кит" и "Сочинский дельфинарий", — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что из общей суммы штрафов — 28 млн рублей было назначено компании "Белый кит", которая накануне первой выплатила его, 37 млн рублей — ООО "Сочинский дельфинарий". Штрафы уже поступили в казну государства.

С лета 2018 года в центре реабилитации морских животных в Приморском крае, прозванном "китовой тюрьмой", содержалось 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов. Последних животных выпустили в акватории Приморского края в ноябре 2019 года.