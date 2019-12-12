Во Владимирской области 31 декабря объявлен выходным

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ о переносе рабочего дня со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Об этом он написал в Facebook.
"Мной принято решение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря. Об этом попросили меня жители Владимирской области. Соответствующий указ я подписал вчера вечером", — говорится в сообщении.
Как уточнила ТАСС пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова, решение главы региона касается работников областных бюджетных организаций, включая медучреждения, организации культуры, образовательные организации регионального подчинения. "Частным организациям будет дана рекомендация перенести выходной день", — уточнила она.
На данный момент 31 декабря объявили выходным днем власти ряда регионов, в том числе Свердловской, Кировской, Томской, Орловской, Псковской и Ленинградской областей, Ставрополья, Крыма и Карачаево-Черкесии.
Президент России Владимир Путин во вторник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем.
Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, 31 декабря, если этот день выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.