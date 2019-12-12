Территории у станций МЦД в Подмосковье благоустроили

Территории у 15 станций Московских центральных диаметров (МЦД) привели в порядок, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин . Его слова приводит РИАМО в четверг, 12 декабря.

Так, работы провели на участках у станций Баковка, Водники, Долгопрудная , Немчиновка, Лобня, Хлебниково, Одинцово, Опалиха, Новодачная, Силикатная, Подольск, Красногорская, Павшино, Шереметьевская и Нахабино.

27 ноября губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что власти в обязательном порядке продолжат благоустраивать прилегающие к МЦД территории. В частности, он поручил решить вопрос с парковками.

Также он анонсировал увеличение числа вагонов поездов, которые ходят по МЦД-1. Ранее Воробьев выразил уверенность в том, что этот транспортный проект положительно повлияет на качество жизни людей.