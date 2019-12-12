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Территории у станций МЦД в Подмосковье благоустроили 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Территории у станций МЦД в Подмосковье благоустроили
Фото: РИА Новости
Территории у 15 станций Московских центральных диаметров (МЦД) привели в порядок, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Его слова приводит РИАМО в четверг, 12 декабря.
Так, работы провели на участках у станций Баковка, Водники, Долгопрудная, Немчиновка, Лобня, Хлебниково, Одинцово, Опалиха, Новодачная, Силикатная, Подольск, Красногорская, Павшино, Шереметьевская и Нахабино.
27 ноября губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что власти в обязательном порядке продолжат благоустраивать прилегающие к МЦД территории. В частности, он поручил решить вопрос с парковками.
Также он анонсировал увеличение числа вагонов поездов, которые ходят по МЦД-1. Ранее Воробьев выразил уверенность в том, что этот транспортный проект положительно повлияет на качество жизни людей.
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Теги:
Общество , Михаил Хайкин , Андрей Воробьев , РИАМО , Долгопрудный , Московская область
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