Силач из Владивостока сдвинул поезд и установил рекорд

Силач из Владивостока сдвинул поезд и установил мировой рекорд

Рекордсмен Иван Савкин установил новый мировой рекорд, сдвинув электропоезд массой в 218 тонн

На железнодорожном вокзале Владивостока, 12 декабря, пауэрлифтер Иван Савкин сдвинул с места стоящий на рельсах электропоезд весом 218 тонн, установив новый мировой рекорд.

«Было тяжело — два моторных вагона и два таких», — сказал Савкин.

Он уточнил, что основную нагрузку дают моторные вагоны.

В ближайших планах пауэрлифтера сдвинуть корабль массой 12 или 13 тысяч тонн.

Ранее атлет уже трижды был внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Он сдвигал с места паром, тепловоз, самолет, танки Т-34 и Т-54Б, портовый кран и даже сухогруз «Аврора».