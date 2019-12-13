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Силач из Владивостока сдвинул поезд и установил мировой рекорд 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Силач из Владивостока сдвинул поезд и установил рекорд
Фото: ТРК "Звезда"
Рекордсмен Иван Савкин установил новый мировой рекорд, сдвинув электропоезд массой в 218 тонн
На железнодорожном вокзале Владивостока, 12 декабря, пауэрлифтер Иван Савкин сдвинул с места стоящий на рельсах электропоезд весом 218 тонн, установив новый мировой рекорд.
«Было тяжело — два моторных вагона и два таких», — сказал Савкин.
Он уточнил, что основную нагрузку дают моторные вагоны.
В ближайших планах пауэрлифтера сдвинуть корабль массой 12 или 13 тысяч тонн.
Ранее атлет уже трижды был внесен в Книгу рекордов Гиннеса.
Он сдвигал с места паром, тепловоз, самолет, танки Т-34 и Т-54Б, портовый кран и даже сухогруз «Аврора».
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Теги:
Общество , Иван Савкин
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