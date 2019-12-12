Решение закрыть гроб с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова связано с желанием запомнить его живым и энергичным человеком. Об этом заявил РИА Новости представитель семьи.
«Пусть он останется в памяти живым, энергичным человеком», — пояснили родные бывшего мэра столицы.
«Рамблер» писал, что Юрий Лужков, занимавший пост мэра столицы с 1992 по 2010 год, скончался в клинике Мюнхена во время операции на сердце. Сегодня в храме Христа Спасителя прошло прощание с бывшим градоначальником, при этом его гроб был закрыт и накрыт российским триколором. Осведомленный источник, слова которого привело издание «Царьград», высказал мнение, что гроб был закрыт, так как у Лужкова «что-то с лицом».