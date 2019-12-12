Непобедимые суперкрысы захватили города США

Власти Нью-Йорка Чикаго приложили большие усилия для уничтожения крыс, массово используя так называемые «крысиные духи» и специальное «крысиное пойло», однако именно яды стали причиной процветания грызунов в этих городах. Об этом сообщает The Sun

На смену обычным грызунам в США пришли крысы-мутанты, очень большие и устойчивые к стандартным крысиным ядам. По оценкам американских властей, в Нью-Йорке сейчас живут два миллиона крыс, что составляет около 25 процентов от восьмимиллионного человеческого населения города.

Хотя большинство колоний крыс было успешно уничтожено, выжившая популяция оказалась более пригодна для эволюции и поучила черты, способные защитить ее от ядов.

По словам профессора биологии Ричмондского университета и эксперта по крысам Джонатана Ричардсона, новые суперкрысы производят на свет больше детенышей, которые наследуют те же черты.

Ученые нашли у мышей и крыс конкретные гены, отвечающие за сопротивление ядам. Они развились в ответ на полувековую борьбу с вредителями. Эксперты полагают, что ключ к борьбе с суперкрысами — комбинирование разных методов, в том числе использование сухого льда (тает и заполняет места обитания крыс углекислым газом) и контроля рождаемости.

Самым эффективным способом борьбы с городскими вредителями ученые назвали более тщательный сбор мусора и установку контейнеров, лучше защищенных от грызунов.

Как сообщал «Рамблер», ранее жители Казахстана пожаловались на нашествие крыс-мутантов. В городе Шымкент необычайно крупные грызуны заходили в дома, воровали яйца и загрызли кур.