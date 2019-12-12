Новый год: траты россиян побьют рекорды

Жители России готовятся потратить на новогодние праздники небывалую раньше сумму, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на исследование экспертов компании Deloitte. В среднем затраты среднестатистической российской семьи составят около 19,3 тысяч рублей.

Специалисты отметили, что большая часть суммы уйдёт на приобретение подарков (46%), остальное — на еду (43%) и сопутствующие празднику аксессуары. Примечательно, что в прошлом году ожидаемые затраты на новогодние праздник колебались на уровне 16,9 тысячи рублей, хотя по факту составили 18,3 тысяч рублей.

«Рост доли расходов на подарки в праздничных тратах наблюдается уже в течение нескольких лет. Но в 2019 году по этому показателю россияне практически сравнялись с жителями Европы, где на подарки приходится около половины новогоднего бюджета», — цитирует издание слова представителя компании Deloitte.

Большинство респондентов (25%) в качестве причины роста затрат на Новый год назвали повышение уровня благосостояния. При этом не намного меньше россиян (21%) заявили, что просто не считают денег, чтобы не думать об экономической ситуации в стране.

Ранее, как сообщал «Рамблер», россияне, принявшие участие в опросе компании Nielsen, заявили, что планируют потратить на покупку продуктов для новогоднего стола в среднем десять тысяч рублей. Авторы исследования выяснили, что самыми популярными продуктами для новогоднего ужина в России являются фрукты и овощи, сыр, свежее мясо, птица и рыба и мясные изделия. Из напитков россияне отдают предпочтение шампанскому и игристым винам, вину и водке, а также фруктовым сокам, газировке и минеральной воде.