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Политика

Новый год: траты россиян побьют рекорды 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Жители России готовятся потратить на новогодние праздники небывалую раньше сумму, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на исследование экспертов компании Deloitte. В среднем затраты среднестатистической российской семьи составят около 19,3 тысяч рублей.
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Специалисты отметили, что большая часть суммы уйдёт на приобретение подарков (46%), остальное — на еду (43%) и сопутствующие празднику аксессуары. Примечательно, что в прошлом году ожидаемые затраты на новогодние праздник колебались на уровне 16,9 тысячи рублей, хотя по факту составили 18,3 тысяч рублей.
«Рост доли расходов на подарки в праздничных тратах наблюдается уже в течение нескольких лет. Но в 2019 году по этому показателю россияне практически сравнялись с жителями Европы, где на подарки приходится около половины новогоднего бюджета», — цитирует издание слова представителя компании Deloitte.
Большинство респондентов (25%) в качестве причины роста затрат на Новый год назвали повышение уровня благосостояния. При этом не намного меньше россиян (21%) заявили, что просто не считают денег, чтобы не думать об экономической ситуации в стране.
Ранее, как сообщал «Рамблер», россияне, принявшие участие в опросе компании Nielsen, заявили, что планируют потратить на покупку продуктов для новогоднего стола в среднем десять тысяч рублей. Авторы исследования выяснили, что самыми популярными продуктами для новогоднего ужина в России являются фрукты и овощи, сыр, свежее мясо, птица и рыба и мясные изделия. Из напитков россияне отдают предпочтение шампанскому и игристым винам, вину и водке, а также фруктовым сокам, газировке и минеральной воде.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Общество , Видео , Демьян Кудрявцев , Ведомости
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