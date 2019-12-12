Россияне назвали оптимальное число детей в семье

Еще 30 процентов россиян готовы завести троих детей, 15 процентов согласны минимум на четверых. Одним ребенком предпочли ограничиться 6 процентов опрошенных, еще 3 процента вообще не хотят обзаводиться потомством и причисляют себя к движению чайлфри (идеология, характеризующаяся сознательным нежеланием заводить детей — прим. «Ленты.ру»).

Социологи отмечают, что иметь больше одного ребенка готовы мужчины старше 36 лет.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.