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В Новокузнецке ввели режим «черного неба» 

РИА Новости + ещё 8 3 часа назад
В Новокузнецке ввели режим «черного неба»
Фото: РИА Новости
Режим неблагоприятных метеоусловий (режим "черного неба") объявлен в Новокузнецке до вечера пятницы: промышленные предприятия должны снизить выброс загрязняющих веществ, а жителям рекомендуют не находиться долго на открытом воздухе, сообщает администрация города.
"По данным территориального отдела Роспотребнадзора, с 18.00 11 декабря до 18.00 13 декабря в Новокузнецке для предприятий города объявлен режим №1 неблагоприятных метеорологических условий. Жителям города рекомендуется не находиться длительное время на открытом воздухе, при возможности выехать в загородную зону; отказаться от проветривания жилых помещений, офисов, помещений детских дошкольных учреждений, образования, здравоохранения", — говорится в сообщении.
На предприятиях выбросы загрязняющих веществ должны быть сокращены на 15-20%. Мероприятия носят организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности предприятий, так как усиливается контроль работы газоочистного оборудования, автоматических систем управления, проводится внеочередная проверка автотранспорта на дымность выхлопных газов, ограничивается работа вспомогательного оборудования.
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Теги:
Общество , Новокузнецк
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