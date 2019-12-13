Кардиолог оценил смерть Лужкова из-за врачебной ошибки

Винить немецких врачей в смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова нельзя, считает кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. акад. Н. Н. Бурденко Алексей Федоров

В комментарии «Взгляду» Федоров заявил, что при любом хирургическом вмешательстве существует вероятность летального исхода при совокупности факторов, часть из которых невозможно предусмотреть.

Кардиохирург отметил, что Лужков был доставлен в больницу с инфарктом и речь шла о спасении жизни пациенту.

«Врачи обнаружили у него многочисленные бляшки в сосудах сердца, которые значимо суживали и даже полностью закупоривали их просвет. Было принято решение провести экстренную операцию — балонную ангиопластику со стентированием сосудов, в результате которой произошло расслоение коронарной артерии. Началось кровотечение в полость перикарда, с которым врачи пытались справиться, но подорванное болезнью сердце не выдержало», — сказал он.

По словам специалиста, это осложнение встречается в небольшом проценте случаев, действия в такой ситуации прописаны во всех руководствах.

«Медицина — это не автосервис. Гарантий здесь не бывает», — добавил Федоров.

Как ранее сообщал «Рамблер», Юрий Лужков скончался 10 декабря в Мюнхене во время операции на сердце. Он был мэром Москвы в течение 18 лет — с июня 1992-го по сентябрь 2010 года.