Раскрыты подробности смерти Лужкова

Главный врач клиники «Гроссхадерн» Карл-Вальтер Яух рассказал телеканалу РЕН ТВ, что бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову понадобилась срочная операция из-за инфаркта.

«Это было срочное вмешательство, потому что у него случился инфаркт и ему было плохо. Его сердце плохо работало», — сказал он.

По словам немецкого специалиста, Лужкову в неотложном порядке провели обследование сердца, выяснилось, что все важные сосуды были закрыты. С помощью катетера их удалось открыть, но через некоторое время состояние пациента ухудшилось — сердечная мышца кровоточила из коронарных сосудов сердца.

«Была снова проведена катетеризация, чтобы остановить кровотечение, но состояние сердца было достаточно плохим, что не позволило избежать остановки сердца, запустить сердце не удалось», — рассказал главный врач клиники.

Яух отметил, что для объективной оценки причин смерти Юрия Лужкова предлагается провести вскрытие.

Как ранее сообщал «Рамблер», Юрий Лужков скончался 10 декабря в Мюнхене во время операции на сердце. Он был мэром Москвы в течение 18 лет — с июня 1992-го по сентябрь 2010 года.