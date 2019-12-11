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Раскрыты подробности смерти Лужкова 

Рамблер 13 минут назад
Главный врач клиники «Гроссхадерн» Карл-Вальтер Яух рассказал телеканалу РЕН ТВ, что бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову понадобилась срочная операция из-за инфаркта.
«Это было срочное вмешательство, потому что у него случился инфаркт и ему было плохо. Его сердце плохо работало», — сказал он.
По словам немецкого специалиста, Лужкову в неотложном порядке провели обследование сердца, выяснилось, что все важные сосуды были закрыты. С помощью катетера их удалось открыть, но через некоторое время состояние пациента ухудшилось — сердечная мышца кровоточила из коронарных сосудов сердца.
«Была снова проведена катетеризация, чтобы остановить кровотечение, но состояние сердца было достаточно плохим, что не позволило избежать остановки сердца, запустить сердце не удалось», — рассказал главный врач клиники.
Яух отметил, что для объективной оценки причин смерти Юрия Лужкова предлагается провести вскрытие.
Как ранее сообщал «Рамблер», Юрий Лужков скончался 10 декабря в Мюнхене во время операции на сердце. Он был мэром Москвы в течение 18 лет — с июня 1992-го по сентябрь 2010 года.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Видео , Юрий Лужков , РЕН ТВ
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