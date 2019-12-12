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Общество

Ветерана Великой Отечественной лишили обещанного жилья 

Lenta.ru + ещё 19 1 час назад
Ветерана Великой Отечественной лишили обещанного жилья
Фото: РИА Новости
Участника Великой Отечественной войны из Курганской области Петра Жукова сняли с очереди нуждающихся в жилье, потому что оно у его сына. Об этом URA.RU рассказал правозащитник Александр Андрюков. Ветераны Великой Отечественной имеют право на получение жилья, если у них и ближайших родственников нет недвижимости в собственности либо она непригодна для проживания. В 2019 году на эти цели в российском бюджете было предусмотрено 2,6 миллиарда рублей.
Петр Жуков живет у родственников в Шадринске в доме без удобств. По словам 93-летнего ветерана, у него в комнате стоит ванна, и поэтому там сыро. В баню он ходить не может, передвигается на ходунках и на улице почти не появляется «в силу возраста и потерянного здоровья». В своем обращении к Андрюкову пожилой мужчина попросил помочь ему «жить как человек хоть в таком возрасте».
В июле городская администрация поставила пенсионера на очередь. Недавно региональное управление социальной защиты населения отказало ему в жилье, объяснив это тем, что у его сына есть дом.
«Участник войны, которого государство обязано обеспечить жильем, живет в доме родственника без удобств. Власти грубо нарушают права ветерана», — возмутился Андрюков.
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Теги:
Общество , Петр Жуков , Курганская Область
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