Ветерана Великой Отечественной лишили обещанного жилья

Участника Великой Отечественной войны из Курганской области Петра Жукова сняли с очереди нуждающихся в жилье, потому что оно у его сына. Об этом URA.RU рассказал правозащитник Александр Андрюков. Ветераны Великой Отечественной имеют право на получение жилья, если у них и ближайших родственников нет недвижимости в собственности либо она непригодна для проживания. В 2019 году на эти цели в российском бюджете было предусмотрено 2,6 миллиарда рублей.

Петр Жуков живет у родственников в Шадринске в доме без удобств. По словам 93-летнего ветерана, у него в комнате стоит ванна, и поэтому там сыро. В баню он ходить не может, передвигается на ходунках и на улице почти не появляется «в силу возраста и потерянного здоровья». В своем обращении к Андрюкову пожилой мужчина попросил помочь ему «жить как человек хоть в таком возрасте».

В июле городская администрация поставила пенсионера на очередь. Недавно региональное управление социальной защиты населения отказало ему в жилье, объяснив это тем, что у его сына есть дом.