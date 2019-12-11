Оценена протестная активность россиян

Россия оказалась в хвосте списка стран из мирового «индекса протестов»

Россия и Казахстан оказались в конце рейтинга, отражающего уличную активность оппозиции разных стран мира. При этом в России в этом году количество протестов даже снизилось. Об этом заявила политолог Екатерина Соколова

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил в среду «индекс ключевых протестных выступлений 2019 года». Презентация прошла на круглом столе «2019-й — год протестов. Россия — часть тренда или остров стабильности?», организованном совместно с газетой ВЗГЛЯД.

«Многие публицисты начинают говорить, что мы входим в новый «долгий 1968 год». Так это или нет, покажет время. Но следить за этим интересно. При составлении рейтинга мы учитывали следующие параметры: продолжительность протестов (разовая, кратковременная или продолжающаяся акция), насколько высокие предъявляются требования, насколько большой охват (локальный, национальный или международного уровня протест), численность участников (масштаб)», — рассказала руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Кроме того, важным показателем, по ее словам, стал уровень агрессии, число пострадавших и разрушений. «К примеру, в Латинской Америке было много разрушений инфраструктуры в ходе протестов», — отметила эксперт.

Также учитывались последствия волнений для экономики и государственности — в том числе отставки, перевороты, добавила она.

«Первое место в рейтинге занял Ливан с индексом 113. Прежде всего за счет огромного участия людей. Более половины населения страны вышли на улицу протестовать против роста налогов. Не могли мы не вспомнить Венесуэлу. События там продолжаются с начала года», — напомнила Соколова. Очень высокий уровень насилия в ходе манифестаций, по ее словам, был зафиксирован в Ираке.

Особое внимание экспертов привлек экологический протест в Лондоне — на нем было задержано более тысячи человек. «Там другой уровень требований, активности. Меняется сам подход — лидеры этого протеста в Британии пишут, что их цель в том, чтобы их как можно больше арестовывали, чтобы всем показать, в каком мы оказались положении», — сказала Соколова.

«Нет континента, на котором бы не происходили какие-то протестные события. Но Россия, какие бы события мы не брали (московские митинги или митинги в Шиесе), все равно находится в основательном хвосте, с большим отрывом», — сообщила политолог.

Кроме России, с большим отрывом в хвосте оказался и Казахстан, добавила она.

«По официальной региональной статистике, в России на 1177 протестных акций в этом году меньше, чем в прошлом. Если брать период с января по сентябрь этого года (самое активное время) — это на 13% меньше, чем в прошлом году», — подчеркнула эксперт ЭИСИ.

«Численность участников этих акций более чем на 50% меньше, чем в прошлом году. Это все акции разных форм — как уличных, так и не уличных. Всего чуть более 7,7 тыс. протестных акций было в этом году — и 8,9 тыс. было в прошлом. Мы понимаем, что тянулся большой шлейф с пенсионной реформы. Он охватывал почти все регионы», — сказала эксперт.

Есть темы, связанные с мусорной реформой, которые тоже тянутся с прошлого года и имеют поддержку в регионах, но их гораздо меньше, признала эксперт.

По мнению Соколовой, статистика показывает: Россия идет против мирового тренда. «Насколько? Не знаем, но у нас наблюдается снижение числа участников, и мы представляемся как остров стабильности», — отметила Соколова.