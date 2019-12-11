Столичные власти опровергли информацию о сносе кинотеатра «Художественный»

В пресс-службе Мосгорнаследия рассказали, что при реставрации была демонтирована часть северного фасада здания из-за угрозы обрушения.

«Дело в том, что при демонтаже конструкций кровли на уровне третьего этажа реставраторы обнаружили участок стены длиной примерно 6 м, который потерял несущую способность: была велика вероятность обрушения кладки из-за отсутствия связей и выветривания раствора между кирпичами», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Кладка будет восстановлена по реставрационной методике с использованием исторических кирпичей, добавили в Мосгорнаследии.

Управляющий директор кинотеатра «Художественный» Варвара Мельникова подтвердила «Рамблеру» информацию о реставрационно-строительных работах в кинотеатре.

«На объекте сейчас ведутся реставрационно-строительные работы, в частности монтаж кровли. Реставраторы отобрали две исторические потолочные фермы, которые сохранятся в конструкции кровли и будут смонтированы по проекту, утвержденному государственной экспертизой и Департаментом культурного наследия Москвы. Так как остальные потеряли несущую функцию, они будут восстановлены по историческим образцам. Здание будет приближено к тому, каким оно было спроектировано одним из главных архитекторов московского модерна Фёдором Шехтелем, при этом оно будет соответствовать современным требованиям безопасности. Окончание работ планируется в ноябре 2020 года», — сказала она.

По словам Мельниковой, после реставрации в кинотеатре «Художественный» будут проводиться премьерные, фестивальные и ретроспективные показы. В обновленном кинотеатре установят современное звуковое и проекционное оборудование, увеличат количество залов. Помимо основного зала на 450 мест, появятся 3 малых зала: два по 40 мест и один на 20 — для камерных просмотров. Это увеличит пропускную способность кинотеатра и обеспечит разнообразие культурной программы.

Кинотеатр «Художественный» был построен в 1909 году по проекту архитектора Николая Благовещенского по заказу предпринимателя Альберта Бакша. В 1912 году кинотеатр был перестроен архитектором Федором Шехтелем, в 2014 году кинотеатр был закрыт на реконструкцию. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и входит в мировую тройку кинотеатров, имеющих столетнюю историю.

«Художественный» был первым в России кинотеатром, построенным как отдельное здание.