«Лазейка осталась»: у чиновников отобрали подарки

Госслужащие не вправе принимать подарки, в том числе от подчиненных. Даже если они дружат. Такие рекомендации дал Минтруд за три недели до Нового года. Эксперты называют позицию министерства имитацией борьбы со взятками в чиновничьей среде.

Министерство труда России на своем официальном сайте разместило напоминание о «необходимости соблюдения запрета на дарение и получение подарков». Аналогичные письма были направлены в федеральные государственные органы, высшие органы исполнительной власти субъектов РФ, а также в Банк России , государственные внебюджетные фонды и государственные корпорации.

Минтруд напомнил, что Гражданский кодекс содержит запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей.

Можно принимать только подарки, которые получены в связи с протокольными официальными мероприятиями, со служебными командировками.

Но, получив такие подарки, их нужно официально сдавать на хранение, уточняет Минтруд.

Один из знакомых чиновников уточнил «Газете.Ru», что понравившийся подарок можно выкупить или отдать на благотворительность.

Совете Федерации был случай, когда тогдашний спикер Сергей Миронов нанял грузовик, чтобы отвезти накопившиеся подарки, полученные на официальных мероприятиях в регионах. Среди прочего там были кавказские бурки, сабли, ковры и даже станковый пулемет «Максим». Грузовик направили в театр «Сатирикон» для пополнения реквизита.

Кроме того, одному из сенаторов однажды подарили пряник размером два на два метра. Он распорядился распилить его на кусочки и угостить всех желающих. Сейчас это, возможно, было бы расценено как нарушение закона.

Минтруд предупреждает: в противном случае прием подношений расценивается как конфликт интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых чиновниками решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, «вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка, — уголовную ответственность».

Ведомство рекомендует «не допускать поступков, способных вызвать сомнения» в честности и порядочности госслужащего.

Брать подарки нельзя и во внеслужебное время. Даже от своих друзей-подчиненных.

«Рекомендовано воздерживаться от безвозмездного получения услуг, результатов выполненных работ, а также имущества, в том числе во временное пользование, поскольку получение подарков в виде любой материальной выгоды должностному лицу запрещено», — сказано в циркуляре Минтруда.

По действующему законодательству, чиновники имеют право брать в дар предметы не дороже 3 тысяч рублей.

Правительство решило уточнить эту норму. 5 декабря в Госдуму был внесен проект законопроектов, уточняющих права дарителей и дарящих. В документе указан единый перечень разрешенных подарков для госслужащих и депутатов всех уровней.

Если законопроект примут, чиновникам будет разрешено получать подарки из этого перечня. Это цветы, печатная, канцелярская продукция, на которой будет изображен логотип госоргана.

Но при условии, что логотип не сделан из драгоценных металлов или камней. Ценные подарки можно будет принимать в качестве поощрения от вышестоящих госорганов и организаций.

Кроме того, возможна оплата расходов чиновника в зарубежной командировке за счет принимающей стороны.

Если подарок не входит в список разрешенных, чиновник обязан сообщить об этом и передать его на хранение в своей организации. Нарушитель может получить выговор и предупреждение о неполном должностном соответствии.

Эти рекомендации одних чиновников другим больше похоже на имитацию борьбы с коррупцией, считают эксперты.

«В законодательстве осталась лазейка: нельзя дарить предметы, а продукты питания можно. Нередко дарят продукты или напитки такой стоимости, например, алкоголь, что они подороже некоторых предметов роскоши», — отмечает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Он сообщил «Газете.Ru», что его комитет направлял в правительство предложение о запрете дарить чиновникам продукты питания. С тех пор прошло два года, ответа нет. «Видимо, они там голодают», — говорит Кабанов.

Сергей Демин , предприниматель и зампред «Партии Роста», считает, что борьба с коррупцией должна иметь границы разумного. «Когда люди дарят друг другу подарки на работе — это нормально. Борьба с коррупцией ведется столетиями с переменным успехом, а люди живут здесь и сейчас, надо давать возможность наслаждаться жизнью», — призывает Демин.

Руководитель практики уголовного и административного права компании «Амулекс» Алена Зеленовская уточняет, что в России отсутствуют реальные механизмы контроля за подношениями госслужащим.