С российского ТВ убрали сериал с Зеленским

Телеканал ТНТ изменил сетку вещания, в которой теперь нет места украинскому сериалу «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли, сообщает РИА Новости . В пресс-службе телеканала журналистам заявили, что процесс был запланированным и назвали произошедшее «маркетинговым ходом».

11 декабря, как ранее сообщал «Рамблер», ТНТ показал первые три серии «Слуги народа» — украинского сериала, в котором герой Владимира Зеленского неожиданно для себя из обычного школьного учителя превращается в президента страны.

12 декабря программа передач телеканала была изменена. При этом, по данным принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости» , замену «Слуге народа», который, как планировалось, должен был выходить ежедневно с 19.00 до 20.30, искали в хаотичном порядке: например, в десктопной версии сайта на место украинского сериала поставили отечественные «Полярный» и «СашаТаня», а в мобильной версии — «Интерны» и «СашаТаня».

Впрочем, в пресс-службе телеканала уверяют, что изменения были спланированы заранее.

«Анонсирование и показ первых трёх серий сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было продуманным маркетинговым ходом ТНТ и крупной платной платформы, на которой первый сезон сатирической комедии будет доступен с 12 декабря», — цитирует РИА Новости слова представителя ТНТ.

Сотрудники телеканала уверяют, что акция была посвящена усилению узнаваемости сервиса среди зрителей, которые «интересуется телевизионными премьерами».