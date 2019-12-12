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В Индии нашли способную убить слона двуглавую кобру 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
В Индии нашли способную убить слона двуглавую кобру
Фото: CEN
В Индии обнаружили двуглавую кобру, яда которой достаточно, чтобы убить слона одним укусом. Об этом сообщает Daily Star.
Моноклевая кобра-мутант — ядовитая змея из семейства аспидов — была найдена в деревне в северо-восточном индийском штате Западная Бенгалия.
Герпетолог из местного лесного департамента Кауст Чакраборти рассказал журналистам, что его команда не смогла забрать змею для исследований: местные жители верят в сверхъестественное происхождение кобры и поэтому отказались отдать ее ученым. Чакраборти отметил, что мутация могла развиться у змеи из-за влияния окружающей среды.
Как сообщал «Рамблер», ранее ученые нашли самую маленькую в мире змею. Пресмыкающееся длиной не более шести сантиметров получило имя Tetracheilostoma sp. nov. Большую часть времени эта змея проводит под землей и представляет угрозу только для муравьев и термитов.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Индия
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