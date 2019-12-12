В Индии нашли способную убить слона двуглавую кобру

Индии обнаружили двуглавую кобру, яда которой достаточно, чтобы убить слона одним укусом. Об этом сообщает Daily Star

Моноклевая кобра-мутант — ядовитая змея из семейства аспидов — была найдена в деревне в северо-восточном индийском штате Западная Бенгалия.

Герпетолог из местного лесного департамента Кауст Чакраборти рассказал журналистам, что его команда не смогла забрать змею для исследований: местные жители верят в сверхъестественное происхождение кобры и поэтому отказались отдать ее ученым. Чакраборти отметил, что мутация могла развиться у змеи из-за влияния окружающей среды.

Как сообщал «Рамблер», ранее ученые нашли самую маленькую в мире змею. Пресмыкающееся длиной не более шести сантиметров получило имя Tetracheilostoma sp. nov. Большую часть времени эта змея проводит под землей и представляет угрозу только для муравьев и термитов.