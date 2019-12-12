Курилки вернутся в аэропорты

Госдума разрешила аэропортам вернуть курилки

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о праве аэропортов устанавливать комнаты для курения в транзитных зонах.

Теперь разрешается курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений.

Автором инициативы выступил депутат нижней палаты парламента от «Единой России» Сергей Боярский.