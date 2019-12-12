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Общество

Госдума разрешила аэропортам вернуть курилки 

Агентство «Москва» + ещё 20 1 час назад
Курилки вернутся в аэропорты
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о праве аэропортов устанавливать комнаты для курения в транзитных зонах.
Теперь разрешается курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений.
Автором инициативы выступил депутат нижней палаты парламента от «Единой России» Сергей Боярский.
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Теги:
Общество , Другое , Политика
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