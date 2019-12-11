«Открою секрет»: как силовики готовятся к Новому году

Росгвардии приступили к созданию новогодней атмосферы на рабочих местах — как пояснил «Газете.Ru» официальный представитель ведомства Валерий Грибакин , сотрудники вовсю украшают кабинеты и холлы «елочками, снежинками и гирляндами». Служба также проведет для бойцов мероприятия с Дедом Морозом, Снегурочкой и подарками. В то же время сотрудники МВД Калининградской области вырезают снежники из бумаги в качестве наказания за проступки.

Официальный представитель Росгвардии рассказал «Газете.Ru», что сотрудники ведомства вовсю готовятся к празднованию Нового года.

«Если запас мишуры и другой атрибутики не устраивает, то полицейские приносят из дома все это или покупают — украшения много не стоят. Многие свой рабочий кабинет украсили уже елочками маленькими, снежинками и гирляндами. В нескольких зданиях Москвы, я точно знаю, стоят елочки в холлах. Как правило, они искусственные с игрушками, гирляндами», — сообщил Грибакин.

Он добавил, что Росгвардия создаст «новогоднее настроение» для бойцов всевозможными мероприятиями с участием Деда Мороза и Снегурочки.

«Скоро пройдет у нас елка для детей сотрудников. Также в наших воинских частях есть клубы — там обязательно состоятся мероприятия с Дедом Морозом, Снегурочкой, елкой и подарками, которые вручаются бойцам. Открою секрет, вскоре мы проведем еще и квест с флешмобом, на котором сотрудники и их семьи массово исполнят песню «В лесу родилась елочка», — заявил сотрудник ведомства.

Отметим, что ранее в полиции Калининградской области произошел забавный инцидент с новогодними украшениями. В наказание за праздничный розыгрыш сотрудникам МО МВД России «Светлогорский» приказали вырезать снежинки из бумаги, пишет портал 47news.ru.

8 декабря лейтенант Антон Коваленко и его помощник Андрей Ковальчук отправили коллегам из соседнего отдела поддельную телефонограмму за подписью начальника полиции УМВД по Калининградской области Андрея Сицского. Они взяли ранее полученное от него письмо, поменяли на компьютере дату и, главное, текст.

В «документе» полковник приказывает украшать отдел к Новому году для «поднятия настроения личного состава и граждан». «Требую: Поручить руководителям дежурных частей провести украшения помещений дежурной части снежинками из бумаги с расчетом 2 снежинки на 1 лист А4. Не менее 5 листов.

Отчет о результатах проделанной работы предоставить в тыл УМВД до 17.00 12.12.2019», — указано в телефонограмме-розыгрыше.

Cержант и лейтенант сфотографировали письмо и отправили коллегам в групповой чат мессенджера. О шутке полицейских узнало руководство, после чего начальник полиции УМВД по области Андрей Сицский вызвал их к себе.

Объяснения правоохранителей полковник снимал на телефон, уверив их, что видео не будет опубликовано.

«Оригинал шутки получил оперативный дежурный сначала. Он подумал, что это правда — вырезал снежинки, после чего мы ему сказали, что пошутили.

Он решил поделиться ей в мессенджере — оттуда информация ушла в неизвестном направлении», — заявил старший сержант Ковальчук на видео, которое оказалось в распоряжении портала 47news.ru.

В свою очередь лейтенант Коваленко добавил, что злого умысла они не имели, когда направляли телефонограмму. «Текст мы специально сделали абсурдным, чтобы никто не поверил в его оригинальность», — пояснил полицейский.

Руководство возмутилось тем, что теперь «всей стране известно» об отделе. «То, что вы юмористы, мы оценили», — подчеркнул полковник.

После разговора последовало наказание, которое также попало на видео — правоохранителей заставили вырезать снежинки.

«Вырезаем снежинку на окно. И повесим в дежурную часть. Хоть меня научите. Ножницы есть? Времени много в дежурке? Антон, поактивнее, мы на все МВД должны нарезать. Для Красноярска, для Сахалина, для Свердловска, для Саратова, Воронежа, Адыгеи, Волгограда, Калининграда. Это откуда мне вчера звонили», — заявил начальник.

Он добавил, что снежинки надо повесить и в здания, где расположены МВД РФ и ФСБ . «Кто только не увидел это письмо. Снежинки им посвятим. Пусть знают, какие у нас умельцы есть», — заключил сотрудник органов.

Подчиненные начальника полиции УМВД по области уверяют, что подобные наказания — не редкость в карьере полковника полиции Андрея Сицского. «Начальник он — справедливый и хороший. Это правда, чувство юмора у него отличное. Очень часто шутит», — сказала сотрудница отделения Елена Щеголева «Газете.Ru»