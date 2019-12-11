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Стало известно о наследстве Лужкова 

Рамблер 58 минут назад
Стало известно о наследстве Лужкова
Фото: РИА Новости
Скончавшийся в Мюнхене бывший мэр Москвы оставил своим наследникам квартиру в Москве, стоимостью 600 миллионов рублей, и пасеку в Калужской области. Об этом сообщает «СтарХит».
Как писал «Рамблер», Юрий Лужков скончался в возрасте 83 лет в мюнхенской клинике во время операции на сердце, не приходя в сознание.
У бывшего мэра Москвы осталась квартира площадью 450 квадратных метров на 3-й Тверской-Ямской улице, в доме, построенном в 1913 году. По словам соседей, в ней никто не жил последние десять лет. В Калужской области политик держал медовую пасеку. Также у экс-мэра остался конный завод «Веедерн» в Калининградской области, отмечает «СтарХит».
На наследство Лужкова могут претендовать живущие за рубежом жена Елена Батурина и дочери — Елена и Ольга. При этом пока ничего неизвестно о том, что может достаться сыновьям бывшего градоначальника от предыдущего брака — Михаилу и Александру.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество , Юрий Лужков , Елена Батурина , StarHit , Калужская Область , Москва , Мюнхен
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