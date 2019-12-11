Стало известно о наследстве Лужкова

Как писал «Рамблер», Юрий Лужков скончался в возрасте 83 лет в мюнхенской клинике во время операции на сердце, не приходя в сознание.

У бывшего мэра Москвы осталась квартира площадью 450 квадратных метров на 3-й Тверской-Ямской улице, в доме, построенном в 1913 году. По словам соседей, в ней никто не жил последние десять лет. В Калужской области политик держал медовую пасеку. Также у экс-мэра остался конный завод «Веедерн» в Калининградской области, отмечает «СтарХит».