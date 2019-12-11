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Рожденному без яичек мужчине сделали пересадку от брата-близнеца 

Рамблер 1 час назад
Рожденному без яичек мужчине сделали пересадку от брата-близнеца
Фото: РИА Новости
Житель Сербии, родившийся без яичек, получил пересадку от идентичного брата-близнеца. Об этом сообщает Daily Star.
Успешную шестичасовую операцию провела в Белграде международная команда хирургов. Теперь 36-летний пациент сможет иметь собственных детей.
Историческая процедура — она считается третьей подобной трансплантацией за всю историю — может дать новую надежду мужчинам с серьезными травмами паха, а также трансгендерным людям и онкобольным.
Считается, что первая такая операция была проведена более 40 лет назад в США, донором выступил 30-летний мужчина, чей брат родился без яичек.
Проведенная в Сербии операция должна обеспечить мужчине более стабильные показатели тестостерона. Братьев, которые просили не называть их имен, одновременно прооперировали в соседних комнатах. Они собираются вернуться домой позже на этой неделе.
В ходе операции хирургам нужно было тщательно сшить две артерии и две вены шириной менее двух миллиметров. Медикам приходилось действовать очень быстро: удаленное у донора яичко может резко перестать функционировать.
Так как мужчины являются идентичными близнецами, рисков, что тело пациента отторгнет трансплантат, нет.
Как сообщал «Рамблер», ранее англичанка заболела раком, перенесла операцию по удалению языка и получила новый, воссозданный врачами из ее собственных тканей. У женщины выявили плосколеточную карциному — злокачественное новообразование, которое возникает на наружном слое кожи. Медики удалили англичанке почти половину языка и воссоздали недостающую часть, используя кожу, мышцы и вену из ее левой руки.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Сербия
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