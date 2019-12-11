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Россиян избавят от обязанности носить с собой полис ОМС 

Рамблер 34 минуты назад
Россиян избавят от обязанности носить с собой полис ОМС
Фото: ТАСС
Специалисты федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с экспертами территориального фонда ОМС Московской области разрабатывают сервис, с помощью которого сотрудники поликлиник в режиме реального времени смогут проверять наличие полиса у пациентов, сообщает RT. Нововведение позволит россиянам не носить с собой документ на приём.
По данным СМИ, для того чтобы оформить визит к врачу пациенту необходимо будет предъявить только паспорт. Информацию о страховании сотрудники поликлиники смогут получить самостоятельно при помощи вышеозначенного сервиса.
«Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени», — цитируют журналисты слова представителя пресс-службы ФОМС.
При этом нововведение вступит в силу только в тех регионах, правительство которых согласится с его необходимостью.
В ФОМС также напомнили, что в настоящее время ведётся разработка цифровых полисов ОМС, которые можно будет хранить в смартфоне. Для реализации обоих проектов необходимо внесение поправок в законодателиьство. Планируется, что изменения будут закреплены в марте 2020 года.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Общество , Московская область
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