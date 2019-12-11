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Политика

Умерла автор программы «Радионяня» Елена Лебедева 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Скончалась автор легендарной радиопередачи
Фото: РИА Новости
Скончалась основатель и автор популярной советской детской передачи «Радионяня» Елена Лебедева, сообщает РИА Новости со ссылкой на её родственников.
Уточняется, что Лебедева умерла 10 декабря.
«Похороны пройдут в субботу, 14 декабря на Ваганьковском кладбище», — сообщили её родственники.
Образовательная программа для младших школьников «Радионяня» выходила в эфир в 1970—1980-х годах. Её авторами были Эдуард Успенский, Аркадий Хайт, Лион Измайлов, Ефим Смолин и другие поэты и писатели.
5 августа скончался композитор и автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
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Теги:
Общество , Ефим Смолин , Аркадий Хайт , Эдуард Успенский , Сергей Березин , Елена Лебедева , РИА Новости
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