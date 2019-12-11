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97-летняя звезда инстаграма обратилась к Путину 

Рамблер 1 час назад
97-летняя звезда инстаграма обратилась к Путину
Фото: Instagram
Ограбленная блогер-ветеран Алевтина Груздкова обратилась к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает «СтарХит».
97-летняя Алевтина Груздкова — ветеран Великой Отечественной войны из Екатеринбурга. Несколько месяцев назад, как сообщал «Рамблер», мошенники похитили у нее 500 тысяч рублей — все ее сбережения. Тогда к ней пришли двое мужчин, назвавшиеся коммунальщиками. Один из них стал отвлекать пенсионерку, а второй украл деньги.
После этого внуки Груздковой завели ей страницу в инстаграме, убедив, что, помимо близких, она нужна кому-то еще. Сейчас у ветерана больше 20 тысяч подписчиков. В инстаграме она публикует видеозаписи, на которых читает стихи любимых поэтов и делится историями о войне.
Между тем мошенники, которые ограбили Груздкову, до сих пор не были найдены, хотя пенсионерка обратилась в правоохранительные органы сразу же. По этой причине теперь она обратилась к президенту России.
«Написала Владимиру Путину с просьбой разобраться. Ведь я ветеран, нас в стране и так мало осталось», — объяснила она.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Владимир Путин , МВД
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