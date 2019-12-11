97-летняя звезда инстаграма обратилась к Путину

97-летняя Алевтина Груздкова — ветеран Великой Отечественной войны из Екатеринбурга. Несколько месяцев назад, как сообщал «Рамблер», мошенники похитили у нее 500 тысяч рублей — все ее сбережения. Тогда к ней пришли двое мужчин, назвавшиеся коммунальщиками. Один из них стал отвлекать пенсионерку, а второй украл деньги.

После этого внуки Груздковой завели ей страницу в инстаграме, убедив, что, помимо близких, она нужна кому-то еще. Сейчас у ветерана больше 20 тысяч подписчиков. В инстаграме она публикует видеозаписи, на которых читает стихи любимых поэтов и делится историями о войне.

Между тем мошенники, которые ограбили Груздкову, до сих пор не были найдены, хотя пенсионерка обратилась в правоохранительные органы сразу же. По этой причине теперь она обратилась к президенту России.