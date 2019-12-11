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Суд удивило богатство Быстрицкой 

Рамблер + ещё 3 53 минуты назад
Суд удивило богатство Быстрицкой
Фото: РИА Новости
Судья Замоскворецкого районного суда, в котором идёт рассмотрение дела о краже нескольких десятков миллионов рублей, некогда принадлежавших советской актрисе Элине Быстрицкой, удивился наличию у престарелой артистки огромной суммы денег, сообщает «Комсомольская правда». Правду планируется выяснить в течение процесса.
По данным издания, дело затрагивает два эпизода кражи денег у Быстрицкой. Сначала со счетов артистки пропали 38 миллионов рублей. Пропажу обнаружила сестра актрисы София Шегельман перед тем, как решила отвезти свою родственницу в Израиль.
Полицейские выяснили, что деньги были сняты по доверенности, которую выписала бывший концертный директор Быстрицкой Ксения Рубцова. В отношении женщины впоследствии было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Кроме того, крупная сумма пропала прямо из дома актрисы. Более полутора миллионов рублей хранились в тумбочке артистки. Известно, что деньги Быстрицкая скопила, получая зарплату как артистка Малого театра несмотря на то, что уже давно не выходила на сцену.
Элина Быстрицкая, как ранее сообщал «Рамблер», скончалась 26 апреля 2019 года. Ей был 91 год. Сообщалось, что в последние годы актриса тяжело болела.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Общество , Ксения Рубцова , Элина Быстрицкая , Комсомольская правда
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