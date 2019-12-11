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Хазанов прокомментировал сообщение о смерти Лужкова 

RT на русском 1 час назад
Хазанов прокомментировал смерть Лужкова
Фото: РИА Новости
Актёр, руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
«Если честно, я сейчас нахожусь в большом потрясении. Несмотря на солидный возраст, у меня создавалось впечатление, что Юрия Михайловича впереди ждёт долгая дорога. Столько от него исходило любви к жизни, оптимизма, желания проживать каждый день со всеми радостями и горестями», — заявил артист.
По его словам, благодаря Лужкову он многого добился, в том числе стал худруком Театра эстрады в 1997 году.
Как добавил Хазанов, для него новость о смерти бывшего мэра очень трагическая.
Со своей стороны, экс-председатель Мосгордумы Владимир Платонов в беседе с телеканалом «360» назвал случившееся «страшным событием».
«Я думал, надеялся, что Юрий Михайлович будет долго и радостно жить, работать, но вот такое произошло», — заявил он.
По его словам, Лужков навечно вошёл в историю Москвы.
Ранее сообщалось, что Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.
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Теги:
Общество , Владимир Платонов , Геннадий Хазанов , Юрий Лужков , Мосгордума , Москва
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