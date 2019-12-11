Чиновникам напомнили о запрете брать подарки у друзей-подчиненных

Госслужащим нельзя брать подарки у подчиненных, в том числе в нерабочее время, а также у подчиненных, которые являются их друзьями, сообщили РИА Новости в Минтруде

"Получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного (муниципального) управления, является нарушением установленного запрета", — говорится в сообщении.

В министерстве также рекомендуют воздерживаться от безвозмездного получения услуг, а также имущества, в том числе во временное пользование, поскольку "получение подарков в виде любой материальной выгоды должностному лицу запрещено".

Минтруд также рекомендует распространять рекомендации по соблюдению госслужащими норм этики в целях противодействия коррупции.

В министерстве также напомнили, что госслужащие не имеют права принимать подарки, исключая подарки на официальных мероприятиях. Их надо сдавать. При нарушении запрета на получение подарка госслужащий может быть уволен, а в случае, если подарок расценивается как взятка, понести уголовную ответственность.