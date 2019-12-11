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Бюджет почти 40% российских семей формируется зарплатой мужа 

Мир24 1 час назад
Райффайзенбанк провел исследование, в котором выяснил, кто в российских семьях чаще пополняет семейный бюджет, и кто контролирует семейные расходы, сообщают РИА «Новости».
Для исследования представители банка опросили около тысячи клиентов, проживающих в крупных городах, мужчин и женщин в возрасте от 26 лет, состоящих в официальном, либо «гражданском» браке.
Выяснилось, что почти в 40% семей, живущих в городах с населением более миллиона человек, основной приток денег в семейный бюджет обеспечивают мужья. В равных частях пополняют бюджет мужья и жены в 31% семей. У 17% семейных пар финансовое состояние полностью лежит на мужчине. В 13% семей основной достаток или полностью финансирование обеспечивают женщины.
В 34% пар расходы семьи контролируются обоими супругами, но при этом у мужа и жены есть траты на себя лично, которые не выносятся на семейный совет. В 32% пар помимо совместного контроля над общими тратами также обсуждают и личные расходы каждого.
Полный контроль финансов семьи лежит на мужьях в 9% семей, а на женах — в 6%. В семьях, которые живут за счет супруги, в 17% случаев контроль за бюджетом осуществляет добытчица. В парах, которые в основном обеспечиваются из заработка мужа, 14% приходится на семьи, где контролирование расходов осуществляет глава семьи.
Недавнее исследование показало, что почти половина российских мужчин (46%) готова выйти в декретный отпуск вместо женщины. Ранее сообщалось, что доля российских семей с доходами, которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году выросла до 49,4%.
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Теги:
Общество , Видео , Райффайзенбанк Австрия , РИА Новости
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