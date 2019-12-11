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Назван самый комфортный и доступный город для жизни в России 

RT на русском + ещё 22 5 часов назад
В России составили рейтинг комфортных городов
Фото: РИА Новости
Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России. Москва заняла 52-е место.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга института территориального развития «Урбаника», сообщает РБК.
За Краснодаром идут Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Отмечается, что их специалисты отнесли к комфортным и доступным по стоимости проживания одновременно.
«Относительно доступными» по стоимости проживания стали 25 городов. Из них только четыре города, которые имеют более миллиона жителей — Петербург, Пермь, Челябинск и Красноярск. Отмечается, что Краснодар занял первое место, потому что набрал высокие баллы по климату, обеспеченности застройкой в сочетании с относительно невысокими затратами. Москва находится на 52-м месте из-за высокой стоимости жизни в сравнении со средней зарплатой.
Ранее финансовый университет при правительстве России на основе опроса жителей составил рейтинг лучших российских городов по уровню жизни с точки зрения работы коммунальных служб, общественного транспорта, развития инфраструктуры, благоустройства и качества медицинских услуг.
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Теги:
Общество , Финансовый университет , Калуга , Краснодар , Москва , Санкт-Петербург , Сургут , Тюмень
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