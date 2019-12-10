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Конфликт из-за строительства храма в Екатеринбурге претендует на победу в рейтинге Forbes 

Ura.Ru 10 часов назад
Конфликт из-за храма на Урале попал в рейтинг Forbes
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Конфликт из-за строительства храма в Екатеринбурге стал участником в выборе главных героев 2019 года по версии Forbes. Протесты в столицы Урала засветились в номинации «Конфликт года». Также на победу в рейтинге издания претендуют уральские компании.
«Светские активисты сорвали проект меценатов Андрея Козицына и Игоря Алтушкина», — говорится в опросе к номинации «Конфликт года» о протестах в Екатеринбурге на сайте Forbes. Пока по результатам опроса среди читателей конфликт в столице Урала занимает второе место. На момент написания новости получить комментарии представителей РМК и «Фонда Святой Екатерины» не удалось — «URA.RU» направило запросы в организации. В УГМК от комментариев отказались. Также с конфликтом в Свердловской области соревнуются акционерный конфликт в банке «Восточный» и покинувший Россию основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров из-за уголовного дела о нелегальных платежах.
В опросе фигурирует еще одно уральское предприятие — «Сургутнефтегаз», которое представлено в номинации «Загадка года». Загадочным в деятельности «Сургутнефтегаза» создателям опроса показалось то, что бумаги самой богатой российской компании несколько раз за год начинали резко расти. На момент написания новости «URA.RU» не удалось получить комментарий представителей «Сургутнефтегаза», запрос направлен в пресс-службу компании. Вместе с ней в номинации представлены исчезновение 450 млн долларов с криптобиржи Wex и неизвестные новые акционеры «Газпрома».
В списке представлены известные российские миллиардеры. Среди участников — Аркадий Ротенберг, продавший крупнейшего подрядчика «Газпрома», Олег Дерипаска и его договор с Минфин США о выводе активов из-под санкций, Виктор Вексельберг и Леонард Блаватник, которые доказали в суде необоснованность претензий бывшего сенатора Леонида Лебедева.
Среди претендентов на победу из 15 номинаций есть всего одна женщина — основатель российского международного интернет-магазина одежды «Wildberries» Татьяна Бакальчук, которую издание охарактеризовало как «первую после Елены Батуриной женщиной-миллионера из России». Бакальчук представлена в номинации «Бизнесмен года» и борется за это звание с президентом IBS Group Анатолием Карачинским и основателем партии «Гражданская платформа» Михаилом Прохоровым.
Голосование продлится до 18 декабря, тогда же будут подведены итоги читательского голосования. Герои года по версии Forbes будут объявлены 19 декабря.
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Теги:
Общество , Санкции , Строительство , Рейтинг Forbes , Андрей Козицын , Леонард Блаватник , Сергей Петров , Олег Дерипаска , Леонид Лебедев , Анатолий Карачинский , Елена Батурина , Аркадий Ротенберг , Виктор Вексельберг , Татьяна Бакальчук , Игорь Алтушкин , Михаил Прохоров , Сургутнефтегаз , Газпром , Казначейство США , УГМК-Холдинг , Екатеринбург , Свердловская Область
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