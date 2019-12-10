Конфликт из-за храма на Урале попал в рейтинг Forbes

Конфликт из-за строительства храма в Екатеринбурге претендует на победу в рейтинге Forbes

Конфликт из-за строительства храма в Екатеринбурге стал участником в выборе главных героев 2019 года по версии Forbes. Протесты в столицы Урала засветились в номинации «Конфликт года». Также на победу в рейтинге издания претендуют уральские компании.

«Светские активисты сорвали проект меценатов Андрея Козицына и Игоря Алтушкина», — говорится в опросе к номинации «Конфликт года» о протестах в Екатеринбурге на сайте Forbes. Пока по результатам опроса среди читателей конфликт в столице Урала занимает второе место. На момент написания новости получить комментарии представителей РМК и «Фонда Святой Екатерины» не удалось — «URA.RU» направило запросы в организации. В УГМК от комментариев отказались. Также с конфликтом в Свердловской области соревнуются акционерный конфликт в банке «Восточный» и покинувший Россию основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров из-за уголовного дела о нелегальных платежах.

В опросе фигурирует еще одно уральское предприятие — «Сургутнефтегаз» , которое представлено в номинации «Загадка года». Загадочным в деятельности «Сургутнефтегаза» создателям опроса показалось то, что бумаги самой богатой российской компании несколько раз за год начинали резко расти. На момент написания новости «URA.RU» не удалось получить комментарий представителей «Сургутнефтегаза», запрос направлен в пресс-службу компании. Вместе с ней в номинации представлены исчезновение 450 млн долларов с криптобиржи Wex и неизвестные новые акционеры «Газпрома»

Голосование продлится до 18 декабря, тогда же будут подведены итоги читательского голосования. Герои года по версии Forbes будут объявлены 19 декабря.