Российский издатель трагически погиб с супругой

Российский издатель трагически погиб вместе с супругой

Издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай погиб в возрасте 29 лет, сообщили в Facebook издания.

«Сегодня мы узнали, что в воскресенье не стало издателя Т—Ж Саши Рая. Это человек, который пять лет назад создал Т—Ж и превратил его из маленького блога банка в то, что вы читаете сейчас», — говорится в сообщении.

Издание vc.ru со ссылкой на пресс-службу «Тинькофф» пишет , что Рай погиб при трагических обстоятельствах вместе с супругой. У них остался сын. Банк намерен оказать родным и сыну Рая материальную поддержку.

Александр Рай запустил «Тинькофф-журнал» в 2014 году на основе блога компании. До «Тинькофф» он работал главным редактором блога «Нетологии».