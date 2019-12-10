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Российский издатель трагически погиб вместе с супругой 

Рамблер + ещё 12 5 минут назад
Российский издатель трагически погиб с супругой
Фото: Соцсети
Издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай погиб в возрасте 29 лет, сообщили в Facebook издания.
«Сегодня мы узнали, что в воскресенье не стало издателя Т—Ж Саши Рая. Это человек, который пять лет назад создал Т—Ж и превратил его из маленького блога банка в то, что вы читаете сейчас», — говорится в сообщении.
Издание vc.ru со ссылкой на пресс-службу «Тинькофф» пишет, что Рай погиб при трагических обстоятельствах вместе с супругой. У них остался сын. Банк намерен оказать родным и сыну Рая материальную поддержку.
Александр Рай запустил «Тинькофф-журнал» в 2014 году на основе блога компании. До «Тинькофф» он работал главным редактором блога «Нетологии».
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Происшествия , Тинькофф банк
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